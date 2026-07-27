La Roma ha concluso un accordo con un nuovo giocatore, segnando il primo acquisto della sessione di mercato. La trattativa si è concentrata sulla posizione di Malen, che ha mostrato un buon feeling con l’allenatore e una buona posizione in campo. La firma è arrivata dopo aver tentato di ingaggiare altri giocatori come Greenwood e Summerville, che però non hanno finalizzato il trasferimento.

E così la Roma ha piazzato il primo colpo di mercato, che ha l’unico torto - nell’immaginario - di arrivare dopo i colpi sfumati di Greenwood e Summerville. Niente di più sbagliato. Innanzitutto perché la corsa alla seconda punta di strappo e fantasia non si è certo fermata. Ma anche per altri tre motivi fondamentali. Primo: la Roma comunque cercava un’alternativa a Malen, nell’anno del ritorno in Champions, perfettamente cosciente della necessità di dover alzare l’asticella nelle sostituzioni tanto care a Gasperini. Secondo: Castro è sì un centravanti, una prima punta, ma che sa svariare sull’intero fronte d’attacco e dunque può anche far coppia con l’olandese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, ecco perché con Castro hai fatto un colpo. Malen, la posizione e il feeling con Gasp...

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