Nella capitale si segnala un nuovo tentativo di acquisto per l’attaccante, già nel mirino di diverse squadre in passato. La trattativa, che aveva visto momenti di stallo a causa di cambi di scenario, sembra ora riprendere con decisione. L’allenatore, noto per le sue strategie offensive, avrebbe manifestato interesse a formare una coppia d’attacco con un calciatore olandese, già protagonista in passato con la nazionale. La vicenda si inserisce in un mercato ancora aperto e in costante evoluzione.

Inseguito a lungo e tornato di moda. La storia d’amore tra la Roma e Joshua Zirkzee non si è mai avverata, ma è anche vero che non si è neanche mai davvero chiusa. Nel senso che dopo averlo inseguito a lungo nel gennaio scorso, l’attaccante olandese del Manchester United potrebbe tornare nel mirino dei giallorossi anche adesso. Anzi, ci è tornato, perché Gian Piero Gasperini negli ultimi colloqui avuti in questi giorni con Ryan FRriedkin ha rinnovato la volontà di avere l’attaccante olandese. A gennaio sembrava davvero tutto fatto, dopo una corte serrata dei giallorossi e il sì della punta ex Bologna. Solo che poi ai Red Devils è stato esonerato il portoghese Amorim (esattamente il 5 gennaio) con l’arrivo di Michael Carrick, che tra l’altro è stato appena confermato alla guida della squadra fino al 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, nuovo assalto a Zirkzee: Gasp sogna la coppia tutta orange con Malen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Roma, Gasp chiede i gol di Greenwood ai Friedkin. E sogna una coppia da sogno con Malen

Leggi anche: Roma, fattore Gasp: scatta la volata Champions con Soulé e Malen

Oficina de Turismo EmbaCuba-Roma (@TurismoCubaRoma) / Posts / X x.com

Assalto bianconero e addio Roma: si chiude subitoDerby contro la Lazio, corsa Champions e nuovo direttore sportivo. In casa Roma sono questi i tre macro argomenti che convivono nelle menti di club, squadra, allenatore e tifosi. Nonostante ciò, da po ... asromalive.it

Roma, nuovo assalto Inter a Kone: Cifre importantiChivu non ha smesso di pensare a Manu Kone. È un suo pallino, è il giocatore che avrebbe voluto l’estate scorsa e che vorrebbe ancora per dare più protezione ed equilibrio alla sua Inter. Per il ... calciomercato.it