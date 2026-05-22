Roma nuovo assalto a Zirkzee | Gasp sogna la coppia tutta orange con Malen
Nella capitale si segnala un nuovo tentativo di acquisto per l’attaccante, già nel mirino di diverse squadre in passato. La trattativa, che aveva visto momenti di stallo a causa di cambi di scenario, sembra ora riprendere con decisione. L’allenatore, noto per le sue strategie offensive, avrebbe manifestato interesse a formare una coppia d’attacco con un calciatore olandese, già protagonista in passato con la nazionale. La vicenda si inserisce in un mercato ancora aperto e in costante evoluzione.
Inseguito a lungo e tornato di moda. La storia d’amore tra la Roma e Joshua Zirkzee non si è mai avverata, ma è anche vero che non si è neanche mai davvero chiusa. Nel senso che dopo averlo inseguito a lungo nel gennaio scorso, l’attaccante olandese del Manchester United potrebbe tornare nel mirino dei giallorossi anche adesso. Anzi, ci è tornato, perché Gian Piero Gasperini negli ultimi colloqui avuti in questi giorni con Ryan FRriedkin ha rinnovato la volontà di avere l’attaccante olandese. A gennaio sembrava davvero tutto fatto, dopo una corte serrata dei giallorossi e il sì della punta ex Bologna. Solo che poi ai Red Devils è stato esonerato il portoghese Amorim (esattamente il 5 gennaio) con l’arrivo di Michael Carrick, che tra l’altro è stato appena confermato alla guida della squadra fino al 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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