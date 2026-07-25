La Roma accelera sul nuovo vice Malen | dialogo aperto con il Bologna per Castro

Notizia in breve

La Roma ha avviato trattative con il Bologna per acquistare Castro, con primi contatti ufficiali. La società sta negoziando per portare l’attaccante alla corte di Gasperini, che punta a rinforzare l’attacco con un nuovo giocatore accanto a Malen. La trattativa è in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi. La società lavora per accelerare le trattative e definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.