La Roma accelera sul nuovo vice Malen | dialogo aperto con il Bologna per Castro

Da calcionews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha avviato trattative con il Bologna per acquistare Castro, con primi contatti ufficiali. La società sta negoziando per portare l’attaccante alla corte di Gasperini, che punta a rinforzare l’attacco con un nuovo giocatore accanto a Malen. La trattativa è in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi. La società lavora per accelerare le trattative e definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

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Roma, primi contatti con il Bologna: trattativa avviata per portare Castro alla corte del tecnico giallorosso Gasperini. La Roma prosegue il lavoro sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante da affiancare a Malen. Nonostante le difficoltà riscontrate nel rinforzare le corsie esterne, la dirigenza giallorossa sta accelerando anche sul fronte delle prime punte, consapevole che la prossima stagione — con l’impegno aggiuntivo della Champions League — richiederà rotazioni costanti e alternative affidabili. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione sta prendendo quota quello di Santiago Castro, profilo che risponde perfettamente alle caratteristiche individuate dal club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Roma, caccia al vice-Malen: ecco i nomi

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