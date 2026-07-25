La Roma accelera sul nuovo vice Malen | dialogo aperto con il Bologna per Castro
La Roma ha avviato trattative con il Bologna per acquistare Castro, con primi contatti ufficiali. La società sta negoziando per portare l’attaccante alla corte di Gasperini, che punta a rinforzare l’attacco con un nuovo giocatore accanto a Malen. La trattativa è in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi. La società lavora per accelerare le trattative e definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.
Roma, primi contatti con il Bologna: trattativa avviata per portare Castro alla corte del tecnico giallorosso Gasperini. La Roma prosegue il lavoro sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante da affiancare a Malen. Nonostante le difficoltà riscontrate nel rinforzare le corsie esterne, la dirigenza giallorossa sta accelerando anche sul fronte delle prime punte, consapevole che la prossima stagione — con l’impegno aggiuntivo della Champions League — richiederà rotazioni costanti e alternative affidabili. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione sta prendendo quota quello di Santiago Castro, profilo che risponde perfettamente alle caratteristiche individuate dal club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Roma, caccia al vice-Malen: ecco i nomi
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