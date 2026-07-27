Roma difende un amico durante una rapina | muore dopo 8 giorni di agonia

Un uomo è morto dopo otto giorni di ospedale a causa delle ferite riportate durante una rapina alla stazione Palmiro Togliatti, in via Collatina, a Roma. L’aggressione si è verificata mentre l’uomo cercava di difendere un amico. La vittima è stata colpita durante il tentativo di furto e successivamente è deceduta in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla dinamica dell’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione alla stazione Palmiro Togliatti. Un uomo è deceduto dopo otto giorni di ricovero in seguito alle gravissime ferite riportate durante un’aggressione avvenuta alla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, in via Collatina, a Roma. La vittima era intervenuta nel tentativo di proteggere un conoscente da una rapina, ma è stata colpita con un cacciavite. L’episodio risale al 18 luglio, intorno alle 16:30, quando i soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo gravemente ferito a terra. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo oltre una settimana di lotta tra la vita e la morte, è sopraggiunto il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Roma, rapina in gioielleria con picconi e fumogeni

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