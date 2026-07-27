Roma difende un amico durante una rapina e viene aggredito | muore dopo 8 giorni

Un uomo è morto dopo essere stato aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina, Roma, mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina. L’aggressione è avvenuta durante l’evento e l’uomo è stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto otto giorni dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora fermato i responsabili.

Roma, 27 luglio 2026 – Aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina, è morto in ospedale dopo 8 giorni. La vicenda, anticipata da ‘Repubblica’, risale al 18 luglio scorso quando, attorno alle 16.30, è arrivato un allarme per un uomo ferito a terra. A seguito delle indagini, la Polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile con l’accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell’uomo, di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio. “Morire per difendere un amico durante il tentativo di rapina avvenuto alla stazione Palmiro Togliatti mette in luce, ancora una volta, l’esigenza di avere più controlli nelle stazioni della metro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Difende l'amico rapinato e viene aggredito, muore dopo 8 giorni. Colpito con un cacciavite in una stazione a Roma, arrestato l'aggressore #ANSA x.com

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