Roma aggredito mentre difende un amico in una rapina | muore dopo 8 giorni

Un giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato aggredito durante una rapina in cui aveva cercato di difendere un amico. La vittima è stata colpita alla testa con un cacciavite e trasportata in ospedale, dove è rimasta in coma per otto giorni. L'aggressione è avvenuta a Roma, e la persona è deceduta nel policlinico Umberto I. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo: Mohammed Amdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo otto giorni di agonia al policlinico Umberto I di Roma., L'aggressione è avvenuta la sera del 18 luglio alla stazione Palmiro Togliatti, a Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la vittima si trovava in stazione quando ha visto un suo conoscente nel mirino di un rapinatore, che gli intimava di consegnare soldi e telefonino. Mohammed, senza esitazioni, è intervenuto per proteggere l'amico ma è diventato lui stesso bersaglio dell'aggressore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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