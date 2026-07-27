Un uomo è stato pugnalato alla testa durante una rapina in una stazione di Roma mentre cercava di difendere un amico. Dopo essere stato colpito con un cacciavite, è stato anche preso a calci mentre giaceva a terra. La polizia ha arrestato un sospetto coinvolto nell’aggressione. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Roma, 27 luglio 2026 – Difende l’amico durante una rapina in stazione e viene aggredito con violenza: prima i colpi alle testa con un cacciavite e poi, quando si è accasciato a terra, sono arrivati anche i calci. E alla fine, quando la vittima era ormai senza esanime, gli ha rubato il portafogli prima di fuggire. È stato arrestato per omicidio il rapinatore gambiano che lo scorso 18 luglio ha aggredito a morte il nordafricano intervenuto per aiutare l’amico in difficoltà. La vittima è deceduta in ospedal e dopo giorni di agonia: fatali le due lesioni profonde al cranio. Era la sera del 18 luglio quando il giovane nordafricano, Mohamed, è stato selvaggiamente aggredito, riportando lesioni gravissime, poi risultate fatali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Omicidio in stazione a Roma. Difende l’amico durante una rapina e viene pugnalato alla testa. C’è un arresto

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