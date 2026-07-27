Roma | controlli nei quartieri Cinecitta’ e Don Bosco un arresto e 7 denunce

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà e della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato controlli nei quartieri Cinecittà e Don Bosco. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo e sette persone sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno verificato diverse situazioni, procedendo con controlli e identificazioni. Non sono stati segnalati incidenti o altre irregolarità rilevanti durante l’intervento.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Casilina, delle Aliquote di Primo Intervento (Api) del Nucleo Radiomobile di Roma e del personale del Gruppo Forestale di Roma, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Cinecittà e Don Bosco, con particolare attenzione all’area di via Flavio Stilicone. L’operazione è stata finalizzata al contrasto dei reati in genere e alla prevenzione della criminalità giovanile nelle aree urbane periferiche, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, arresto e sette denunce nei quartieri Cinecittà e Don Bosco

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