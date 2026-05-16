Napoli controlli nei Quartieri Spagnoli | due denunce
A Napoli, nei Quartieri Spagnoli e nel Centro Storico, sono stati effettuati controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, con la collaborazione di personale dell’Asl e della Polizia Municipale. Durante le operazioni, sono state identificate alcune persone e sono state presentate due denunce. Le attività sono state coordinate per verificare eventuali irregolarità e mantenere l’ordine pubblico nell’area. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche delle denunce o alle modalità dei controlli.
NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – Controlli straordinari dei carabinieri tra Centro Storico e Quartieri Spagnoli di Napoli, con il supporto del personale dell’Asl e della Polizia Municipale. Nel corso dell’operazione sono state identificate 67 persone e controllati 21 veicoli. Elevate inoltre 16 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Due le persone denunciate. Un 51enne napoletano è stato deferito perché sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante precedenti contestazioni per lo stesso reato. Denunciato anche un 18enne trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 14 centimetri durante una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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