Un uomo è stato ucciso a Roma durante un tentativo di rapina, otto giorni dopo essere stato ferito con un cacciavite. La vittima aveva tentato di difendere un amico dall'aggressione. Un sospettato, già detenuto con l’accusa di tentato omicidio, è stato arrestato e ora la Procura sta valutando di contestargli il reato di omicidio. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione.

Una rapina a Roma si è conclusa con la morte della vittima dopo otto giorni di agonia. L'uomo fermato era già in carcere con l'accusa di tentato omicidio: ora la Procura è pronta a contestare il reato di omicidio A Roma una rapina si è trasformata in un omicidio. È morto dopo otto giorni di agoniaMohammed, cittadino di origini nordafricane, rimasto gravemente ferito durante un’aggressione avvenuta la sera del 18 luglio nei pressi della stazionePalmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe intervenuto per difendere unamico finito nel mirino di un rapinatore, diventando a sua volta il bersaglio della violenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, difende un amico da una rapina e viene ucciso a colpi di cacciavite: arrestato il presunto aggressore

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ORRORE IN STAZIONE: DIFENDE L'AMICO DA UNA RAPINA E VIENE UCCISO A COLPI DI CACCIAVITE - ROMA

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Difende l'amico rapinato e viene aggredito, muore dopo 8 giorni. Colpito con un cacciavite in una stazione a Roma, arrestato l'aggressore #ANSA x.com

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