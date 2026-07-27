Roberto Succu è il pescatore trovato morto tra gli scogli a Focene | il 61enne era disperso in mare da giorni

Il corpo di un pescatore di 61 anni è stato trovato tra gli scogli a Focene, dopo essere stato disperso in mare da giovedì scorso. Le ricerche sono terminate con il decesso dell’uomo. Un’autopsia sarà eseguita per determinare le cause della morte.

Concluse con il peggiore degli esiti le ricerche di Roberto Succu, detto Ciriola, il pescatore 61enne disperso in mare da giovedì scorso. L'autopsia chiarirà le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trovato morto fra gli scogli il pescatore disperso in mare a Focene da giorni: aveva 61 anniUn pescatore di 61 anni è stato trovato morto tra gli scogli a Focene, dove era scomparso due giorni fa durante una battuta di pesca.

Ritrovato a Focene il corpo del pescatore disperso. Le ricerche di Roberto Succu sono durate due giorniIl corpo di un pescatore disperso è stato ritrovato a Focene dopo due giorni di ricerche.

Temi più discussi: Trovato morto il pescatore disperso a Focene: il dolore per Roberto Succu; Focene, trovato morto il pescatore disperso in mare: il corpo recuperato vicino agli scogli; Continuano senza sosta le ricerche del pescatore disperso a Fiumicino; Fiumicino in lutto, trovato senza vita il pescatore Roberto Succu: si conclude nel dolore la lunga ricerca.

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