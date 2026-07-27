Roberto Succu è il pescatore trovato morto tra gli scogli a Focene | il 61enne era disperso in mare da giorni

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un pescatore di 61 anni è stato trovato tra gli scogli a Focene, dopo essere stato disperso in mare da giovedì scorso. Le ricerche sono terminate con il decesso dell’uomo. Un’autopsia sarà eseguita per determinare le cause della morte.

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Concluse con il peggiore degli esiti le ricerche di Roberto Succu, detto Ciriola, il pescatore 61enne disperso in mare da giovedì scorso. L'autopsia chiarirà le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ritrovato a Focene il corpo del pescatore disperso. Le ricerche di Roberto Succu sono durate due giorniIl corpo di un pescatore disperso è stato ritrovato a Focene dopo due giorni di ricerche.

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