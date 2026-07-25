Trovato morto fra gli scogli il pescatore disperso in mare a Focene da giorni | aveva 61 anni
Un pescatore di 61 anni è stato trovato morto tra gli scogli a Focene, dove era scomparso due giorni fa durante una battuta di pesca. La sua barca era stata rinvenuta vuota prima del ritrovamento del corpo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini senza rilasciare dettagli sulle circostanze. La salma è stata consegnata alle autorità sanitarie per l’autopsia. La zona è stata posta sotto sorveglianza.
Aveva 61 anni il pescatore trovato senza vita a Focene, disperso da due giorni in mare dopo essere uscito in barca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fisherman swept to sea by wave found dead off Tobago coast
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