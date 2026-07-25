Il corpo di un pescatore disperso è stato ritrovato a Focene dopo due giorni di ricerche. L’uomo, di 61 anni, era scomparso il 23 luglio mentre usciva in mare con la propria imbarcazione tra le 6 e le 9 del mattino. Le ricerche sono proseguite senza successo fino al ritrovamento, avvenuto nelle ultime ore. La vicenda riguarda una persona che aveva preso il mare per una battuta di pesca nelle acque davanti alla località.

Si è conclusa con il tragico ritrovamento del corpo la vicenda della scomparsa di Roberto Succu, 61 anni, il pescatore uscito il 23 luglio scorso con la sua imbarcazione per una battuta nel tratto di mare davanti a Focene e sparito fra le sei e le nove del mattino. Il cadavere dell’uomo è stato trovato dai poliziotti della squadra nautica della Questura incastrato fra gli scogli proprio vicino Focene. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli per essere sottoposta ad autopsia. Il ritrovamento è avvenuto alle 12 di sabato. Le ricerche di Succu erano scattate subito dopo la scomparsa in... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ritrovato a Focene il corpo del pescatore disperso. Le ricerche di Roberto Succu sono durate due giorni

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