rivoluzione san donato tavarnelle tutti gli uomini di mister bagatti

Il San Donato Tavarnelle ha annunciato la ripresa della nona stagione sotto la guida di mister Bagatti, con il presidente Andrea Bacci che conferma il team pronto a partire. La squadra si presenta compatta e determinata, pronta a scendere in campo per la nuova competizione. La formazione si presenta con tutte le componenti in posizione, senza cambiamenti evidenti rispetto alla stagione precedente.

Per la nona stagione nella sua storia, il San Donato Tavarnelle guidato dal presidente Andrea Bacci si ripresenta ai nastri di partenza con entusiasmo e determinazione. L’obiettivo è chiaro: far tesoro del passato. Dopo la sofferta salvezza dello scorso anno, la società vuole evitare quegli errori che hanno rischiato di compromettere la categoria. La squadra, affidata nuovamente alla guida tecnica di mister Massimo Bagatti, si affaccia alla nuova stagione con un volto decisamente inedito. La rosa è stata rivoluzionata attraverso un mercato mirato svolto dal direttore sportivo Ghinassi, con un consistente gruppo di nuovi innesti, a fronte di poche ma fondamentali riconferme pensate per dare continuità al gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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