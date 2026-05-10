Serie d San Donato conferma Bagatti Scelta chiave in continuità

Il San Donato Tavarnelle ha annunciato la conferma di Bagatti come allenatore per la prossima stagione di Serie D. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha optato per mantenere la continuità tecnica. La squadra si prepara a affrontare il campionato con un progetto condiviso e senza cambi di staff. La presentazione ufficiale del nuovo staff è prevista nelle prossime settimane.

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In casa del San Donato Tavarnelle, il mosaico per la nuova stagione inizia a comporsi con coerenza e rapidità. Dopo aver blindato la scrivania dell’area tecnica con la riconferma del direttore sportivo Tommaso Ghinassi, la società del presidente Andrea Bacci, ha sciolto le riserve anche sul fronte panchina, con la riconferma del tecnico Massimo Bagatti. Una scelta di continuità e il riconoscimento di un lavoro iniziato in emergenza e terminato con l’obiettivo centrato. Bagatti, era arrivato lo scorso 16 marzo per raccogliere l’eredità di Vitaliano Bonuccelli, per raddrizzare una stagione complicata. In poco meno di due mesi, il tecnico ha rigenerato il gruppo, centrando la permanenza in Serie D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie d. San Donato conferma Bagatti. Scelta chiave, in continuità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie C. Alcione nel segno della continuità. Cusatis viaggia verso la confermaA poco più di ventiquattr’ore dalla sfida del Tullio Saleri di Lumezzane - che ha spento i sogni playoff dell’Alcione con uno 0-0 fatale, complice il... Serie D. C’è San Donato-Poggibonsi. Scandicci, brividi a FolignoDopo il prologo di ieri di serie D fra Trestina-Cannara (2-1), riflettori sulla 25’ giornata di serie D (ore 14,30).