San Donato arriva Posniak E Il Tavarnelle prende Sarti
Nelle ultime ore, il San Donato Tavarnelle ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Posniak, nato nel 2006 e proveniente dal settore giovanile del Brescia. Contestualmente, il Terranuova Traiana ha acquistato tre giovani: il portiere Leonardo Corvino, nato nel 2008, e i centrocampisti Edoardo Baldini e Giacomo Vichi, entrambi del 2007.
SERIE D Il San Donato Tavarnelle nelle ultime ore ha tesserato l’attaccante Alessandro Posniak (’06), punta centrale dal vivaio del Brescia. Il Terranuova Traiana si assicura tre giovani: il portiere Leonardo Corvino (’08) e i centrocampisti Edoardo Baldini e Giacomo Vichi (’07). Inoltre, torna a vestire la maglia biancorossa il difensore Francesco Batignani (’07), di Bagno a Ripoli. Doppio colpo in prospettiva per il Prato, che dal Ravenna preleva due quote classe 2008: il difensore centrale Karim Zagaria e il centrocampista Luca Sermenghi. Il Siena firma l’ex Grosseto Piergiorgio Sabelli (’96), innesto d’esperienza in mediana. ECCELLENZA... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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