san donato arriva posniak e il tavarnelle prende sarti

Notizia in breve

Nelle ultime ore, il San Donato Tavarnelle ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Posniak, nato nel 2006 e proveniente dal settore giovanile del Brescia. Contestualmente, il Terranuova Traiana ha acquistato tre giovani: il portiere Leonardo Corvino, nato nel 2008, e i centrocampisti Edoardo Baldini e Giacomo Vichi, entrambi del 2007.