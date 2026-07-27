Rivera | Russia caso grave Pirlo non può fare il ct Maldini non sapeva?

Notizia in breve

Un ex calciatore italiano ha commentato la situazione in Russia, definendola grave e affermando che Pirlo non può essere il commissario tecnico. Ha anche criticato la scelta di Maldini, chiedendosi se fosse al corrente della situazione. Ha espresso sorpresa che qualcuno abbia considerato Pirlo adatto per il ruolo di ct, sottolineando che non vede questa scelta come corretta.