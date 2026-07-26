Malagò ferma l’operazione Pirlo per il caso Russia Maldini non comprende

Giovanni Malagò ha bloccato l’operazione riguardante Pirlo a causa delle sue attività come ambassador di una società di scommesse russa. Il presidente del Coni ha chiesto chiarimenti sul contratto tra Pirlo e la società, sospendendo temporaneamente l’accordo. Maldini, invece, non ha commentato la situazione e non si è espresso sul caso. La questione riguarda anche il rapporto tra Pirlo e il club russo coinvolto.

Malagò vuole vederci chiaro sul contratto che lega Pirlo ai russi. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ferma l’operazione Pirlo. Il suo ruolo di global ambassador della società di scommesse russa Fonbet fa discutere. L’Italia si è sempre schierata dalla parte dell’Ucraina e Pirlo è impegnato dalla parte della propaganda russa. ’ La politica si è schierata contro il ct designato. Da Pina Picierno (“Ha prestato, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un’operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l’Ucraina veniva bombardata. Sceglierlo è un grave errore”) a Benedetto Della Vedova, al responsabile Sport del Pd Mauro Berruto, fino a Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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