Pirlo nuovo ct? Trevisani | Solo Maldini può

Riccardo Trevisani ha commentato la candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo l'opinionista, solo una figura come Paolo Maldini potrebbe influenzare la decisione di scegliere l’ex centrocampista. La discussione si concentra sulla possibile influenza di Maldini nella selezione del nuovo allenatore, mentre Pirlo è tra i nomi in corsa per la posizione.

Tra i candidati per la panchina della Nazionale c'è anche Andrea Pirlo: Riccardo Trevisani dice la sua sulla candidatura dell'ex Juve e sul peso di Paolo Maldini nella scelta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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