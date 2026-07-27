Gianni Rivera ha dichiarato di essere in grado di allenare la nazionale italiana, criticando apertamente la candidatura di Pirlo come ct. Rivera, che non ha mai allenato a livello professionale, si propone come alternativa. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla scelta del possibile nuovo allenatore, sottolineando la propria disponibilità senza fare riferimenti a esperienze pregresse nel ruolo. La discussione si concentra ora sulla possibilità che Rivera possa assumere la guida della squadra nazionale.

Gainni Rivera contro Pirlo: parole dure sul futuro della Nazionale: la bandiera del Milan boccia la candidatura dell’ex Juve e si auto candida. Gianni Rivera torna al centro del dibattito sulla Nazionale italiana. La bandiera del Milan e dell’ Italia, attraverso le colonne di Repubblica, ha preso posizione in maniera molto netta sul possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Il tema resta delicato, soprattutto dopo le polemiche legate ai rapporti dell’ex centrocampista con la Russia e con la società di scommesse di Mosca. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Rivera boccia Pirlo ct Italia e si candida: «Non è adatto, io sarei perfettamente in grado di farlo». Ma l’ex Milan ha mai allenato?

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