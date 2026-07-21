Padovan ha dichiarato di essere convinto che il nuovo commissario tecnico dell’Italia sarà Pirlo. Ha anche commentato la possibilità di un arrivo di Guardiola, affermando che anche in quel caso non sarebbe ottimista. Il commento è stato rilasciato ai microfoni di Calcionews24. Nel corso dell'intervista, ha parlato anche della Spagna campione del mondo.

di Alberto Petrosilli Padovan ai microfoni di Calcionews24 si è sbilanciato sul futuro ct dell’Italia, ma ha anche parlato della Spagna campione del mondo. Cosa ha detto. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato l’ultimo Mondiale e si è soffermato anche sul futuro ct dell’Italia. SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO – « Io ritengo che sia un titolo meritatissimo, meritatissimo in forza non solo del percorso di cui hai parlato tu, ma anche in forza della qualità di gioco. Io, come molti critici, mi sono soffermato su un aspetto: è la sola nazionale o la prima nazionale che si vede giocare come se fosse una squadra di club, è una squadra ricca di talento, ma non per questo prigioniera del talento, una squadra che fa del collettivo con la sua forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Padovan non ha dubbi: «Credo che il ct dell’Italia sarà Pirlo. Guardiola? Anche se arrivasse non sarei ottimista» – VIDEO

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