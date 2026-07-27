ritorno a scuola sale la spesa per i libri di testo

Il costo dei libri di testo per il prossimo anno scolastico sta aumentando. Le famiglie stanno ricevendo scontrini più alti rispetto allo scorso anno. Le spese si sono fatte più salate a causa dell’aumento dei prezzi dei libri. Le ordinazioni sono in corso e i pagamenti devono essere effettuati prima dell’inizio delle lezioni. Le cifre da pagare sono in crescita rispetto all’anno precedente. Le famiglie si preparano a sostenere una spesa maggiore per l’acquisto dei materiali scolastici.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Temperature e scontrini in salita. Colpa del conto che presto sarà presentato a tante famiglie che in questi giorni hanno ordinato i libri di testo in vista del prossimo anno scolastico dei figli. Una spesa salata contro cui andranno a sbattere a settembre, quando i volumi necessari cominceranno ad arrivare. Come al solito il conto più lungo è quello di chi dovrà acquistare libri per l e classi prime di medie e superior i, quando cioè le scuole adottano testi che serviranno anche per il triennio o biennio successivo. Le cifre superano i 300 eur o in tutti i casi. Ma l’esborso sale con l’acquisto di vocabolari al costo di oltre 100 euro l’uno e di tutto l’occorrente da mettere in cartella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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