Calabria sale a 14.365 euro l’ISEE per i libri di testo gratuiti | la Giunta approva anche il voucher Io Studio per le scuole superiori

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta della Regione Calabria ha approvato un aumento a 14.365 euro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso ai libri di testo gratuiti. Contestualmente, è stato confermato il voucher “Io Studio” destinato agli studenti delle scuole superiori. Le decisioni riguardano le misure di sostegno alle famiglie e agli studenti in ambito educativo, mentre si introducono nuove iniziative legate alle politiche attive del lavoro nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla Giunta della Regione Calabria arrivano importanti novità sul fronte dell'istruzione e delle politiche attive del lavoro. Durante l'ultima seduta sono stati varati diversi provvedimenti pensati per supportare le famiglie e favorire l'inclusione sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Borse di studio per le scuole superiori in Veneto, contributo fino a 500 euro: come fare richiestaApriranno da lunedì 16 marzo le domande per accedere alle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto...

Atto di indirizzo 2026, il MIM tutela il diritto allo studio: dal sistema integrato 0-6 al sostegno psicologico per gli studenti, passando per i libri di testo gratuitiUna delle priorità politica dell'Atto di indirizzo 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito fissa come obiettivo strategico la garanzia del...

calabria sale a 14Auto: in Calabria l’età media sale a 14 anni e 4 mesi (+3%)Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Calabria, ormai arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un ca ... comunicati-stampa.net

calabria sale a 14Calabria prima in Italia con la Sicilia per età media delle auto, oltre 14 anniContinua a crescere l'età media delle auto in circolazione in Calabria, arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua. Il dato arriva dallo studio realizzato da Facile. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web