Calabria sale a 14.365 euro l’ISEE per i libri di testo gratuiti | la Giunta approva anche il voucher Io Studio per le scuole superiori
La Giunta della Regione Calabria ha approvato un aumento a 14.365 euro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso ai libri di testo gratuiti. Contestualmente, è stato confermato il voucher “Io Studio” destinato agli studenti delle scuole superiori. Le decisioni riguardano le misure di sostegno alle famiglie e agli studenti in ambito educativo, mentre si introducono nuove iniziative legate alle politiche attive del lavoro nella regione.
Dalla Giunta della Regione Calabria arrivano importanti novità sul fronte dell'istruzione e delle politiche attive del lavoro. Durante l'ultima seduta sono stati varati diversi provvedimenti pensati per supportare le famiglie e favorire l'inclusione sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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