Calabria sale a 14.365 euro l’ISEE per i libri di testo gratuiti | la Giunta approva anche il voucher Io Studio per le scuole superiori

La Giunta della Regione Calabria ha approvato un aumento a 14.365 euro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso ai libri di testo gratuiti. Contestualmente, è stato confermato il voucher “Io Studio” destinato agli studenti delle scuole superiori. Le decisioni riguardano le misure di sostegno alle famiglie e agli studenti in ambito educativo, mentre si introducono nuove iniziative legate alle politiche attive del lavoro nella regione.

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