Rispetto a cinque anni fa quasi un insegnante su due rileva un calo peggiore negli apprendimenti dei propri studenti al rientro in classe | leggere durante le vacanze è l’attività ritenuta più efficace

Le vacanze estive rappresentano un momento di pausa per gli studenti, ma anche un periodo in cui parte delle competenze acquisite durante l’anno scolastico rischia di affievolirsi. È il fenomeno noto come summer learning loss, la perdita di apprendimento che può manifestarsi al rientro in classe dopo la pausa estiva. Secondo un sondaggio realizzato dalla piattaforma LeTueLezioni su 734 insegnanti e tutor attivi in Italia, quasi un docente su due ritiene che questo fenomeno sia ormai una realtà diffusa. Il 44% degli intervistati stima infatti che oltre la metà dei propri studenti torni a settembre con un ritmo di studio o un livello di sicurezza inferiore rispetto alla fine dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parlare e leggere in modo efficace per catturare l’attenzione dei tuoi studenti. Tecniche avanzateUn docente ha partecipato a un corso sulle tecniche avanzate di comunicazione in classe.

Cinque saggi dedicati a salute, alimentazione, relazioni e benessere psicologico da leggere sotto l'ombrellone e portare con sé anche al rientroCinque libri dedicati a salute, alimentazione, relazioni e benessere psicologico sono consigliati per le vacanze.

Temi più discussi: Cinque anni al 5%: il nuovo Bond Barclays che batte il BTP 5Y; Auto aziendali, il Fisco: conto più alto dopo cinque anni; Società di ingegneria e architettura, dopo cinque anni di corsa la crescita rallenta; Auto aziendali, verso un aumento della tassazione del 50% per quelle più vecchie di 5 anni.

Chiunque è condannato a più di cinque anni è interdetto da pubblici uffici, legalmente non si può fare ministro, perché questa boutarde?, ha chiesto Giovanna Pancheri a Matteo Salvini, in relazione alla possibilità di candidare il gioielliere Roggero. Stiamo x.com

Paura che l'università siano 5 anni di isolamento reddit

Secondo Altroconsumo, i rincari dipendono soprattutto dall’aumento dei costi di produzione. Per alcuni gelati conta anche la shrinkflation.I gelati confezionati costano sempre di più. Secondo un’analisi di Altroconsumo, negli ultimi cinque anni i prezzi medi sono aumentati del 39,6%, superando la crescita dell’inflazione alimentare nello ... ilfattoalimentare.it

Cinque milioni per la ricerca sulla Sclerosi Multipla, due in più rispetto agli scorsi anniVale 5 milioni di euro il Bando per la ricerca FISM 2018: due in più rispetto agli scorsi anni. I ricercatori possono presentare proposte fino al 18 maggio 2018 In occasione della celebrazione dei ... disabili.com