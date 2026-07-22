Cinque libri dedicati a salute, alimentazione, relazioni e benessere psicologico sono consigliati per le vacanze. I titoli sono pensati per intrattenere e fornire spunti pratici su prevenzione, salute femminile e nuove abitudini. Si suggerisce di portare questi testi in vacanza e leggerli anche al ritorno, sfruttando il tempo libero per approfondire temi legati al benessere personale. La selezione mira a un pubblico interessato a migliorare il proprio stile di vita attraverso la lettura.

I libri possono essere ottimi compagni di viaggio. Allora perché non dedicare più tempo alla lettura durante le vacanze? Ecco alcuni titoli capaci non solo di intrattenere, ma anche di offrire spunti utili per migliorare il proprio benessere in materia di alimentazione, prevenzione, salute femminile, equilibrio psicologico e nuove abitudini. Cinque libri da mettere in valigia per prendersi cura di sé e sviluppare una maggiore consapevolezza. Libri da leggere nella Giornata Mondiale del Libro: quando lo spunto arriva da TikTok X Leggi anche › L’alimentazione di bambini e ragazzi in estate: gli errori da evitare e il menu da copiare Libri: la prevenzione inizia a tavola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinque saggi dedicati a salute, alimentazione, relazioni e benessere psicologico da leggere sotto l'ombrellone e portare con sé anche al rientro

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