Parlare e leggere in modo efficace per catturare l’attenzione dei tuoi studenti Tecniche avanzate

Un docente ha partecipato a un corso sulle tecniche avanzate di comunicazione in classe. Durante l’evento, sono state illustrate strategie per migliorare l’efficacia del parlare e leggere, concentrandosi su come usare voce, pause e gestualità. Sono stati mostrati metodi per aumentare il coinvolgimento degli studenti, evidenziando l’importanza di aspetti come ritmo e presenza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali nomi o luoghi specifici.

Comunicare in classe non significa soltanto spiegare un contenuto. Il modo in cui un docente usa la voce, le pause, il ritmo, la gestualità e la presenza può fare la differenza nella qualità dell’ascolto e nel coinvolgimento degli studenti. Il percorso è accessibile anche a chi inizia ora, grazie a una struttura progressiva delle lezioni che permette di acquisire gradualmente gli strumenti fondamentali e affrontare tecniche più evolute. Il percorso si svolge online, prevede incontri interattivi, materiali e registrazioni disponibili per i partecipanti. Il corso è acquistabile con Carta del Docente ed è registrato sulla piattaforma SOFIA. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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They Aren't Speaking Fast. You Are Listening Wrong. | English Listening Masterclass

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