Rimini lite tra fidanzati davanti ai passanti Botte e urla | caos sul lungomare

Sabato sera sul lungomare di Miramare, a Rimini, una lite tra una coppia è degenerata in violenza davanti a numerosi passanti. La discussione si è trasformata in urla e spintoni, poi in botte tra i due fidanzati. La scena si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di chi passeggiava nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, ma la polizia è intervenuta per placare la situazione.

Rimini, 27 luglio 2026 – Urla, spintoni e poi le botte. Una lite tra fidanzati è esplosa sabato sera sul lungomare di Miramare, davanti agli occhi di decine di persone. La scena ha richiamato in pochi istanti l’attenzione di residenti, turisti e clienti dei locali della zona, facendo scattare la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati carabinieri, Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. L’episodi o si è verificato intorno alle 21 di sabato, sul lungomare all’altezza di via Principe di Piemonte, in uno dei tratti più frequentati della zona. Secondo quanto ricostruito, protagonisti della vicenda sono un uomo nordafricano e una donna italiana, entrambi già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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