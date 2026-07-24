Una lite tra una coppia si è trasformata in un episodio di violenza sotto un ombrellone in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa. Durante l’incidente, sono state scambiate urla e colpi, con il coinvolgimento di altri clienti presenti. L’uomo si è allontanato dalla scena e è stato successivamente rintracciato in una pineta vicina. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’intera scena ha creato scompiglio tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Marina di Pisa, 24 luglio 2026 – Paura ieri mattina in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa dove è scoppiata una lite violenta fra un uomo e una donna in mezzo ai clienti. È intervenuto anche il bagnino per cercare di tranquillizzare i due, ma anche lui sarebbe “stato aggredito”, hanno raccontato i presenti, anche se è poi riuscito a non essere coinvolto ed è indenne. È accaduto intorno alle 10 e l’uomo, di origine tunisina, sarebbe fuggito subito dopo. Ha raggiunto la pineta dove è stato trovato. Il litigio sotto l'ombrellone. La coppia aveva affittato un ombrellone per il giorno di ieri al bagno. Ma, a un certo punto, tra i due fidanzati è esploso un litigio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite violenta tra fidanzati, botte e urla sotto l’ombrellone. Lui fugge, trovato in pineta

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