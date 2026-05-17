Un uomo di 80 anni, noto come un ex fornaio del paese, stava passeggiando lungo il lungomare di Grottammare quando si è improvvisamente accasciato. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso per chiarire le cause del malore.

GROTTAMMARE Si è accasciato mentre stava passeggiando sul lungomare di Grottammare e per lui non c’è stato nulla da fare. È morto questa mattina Raffaele Straccia, 65 anni, storico fornaio della cittadina costiera, stroncato da un malore improvviso. Inutili i tentativi di rianimazione L’uomo si trovava sul lungomare quando si è sentito male ed è caduto a terra davanti ad alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita. Grottammare sotto choc La notizia della scomparsa di Raffaele Straccia si è diffusa rapidamente in città, dove era molto conosciuto e stimato per la sua storica attività di fornaio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Grottammare, passeggiava sul lungomare e all'improvviso si è accasciato: storico fornaio stroncato da un malore davanti ai passanti

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