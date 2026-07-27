Tracce ha depositato le proprie osservazioni al Ministero riguardo al progetto di rigassificatore nel porto di Taranto. La documentazione sollecita una valutazione anche sui possibili costi ambientali e sociali legati alla realizzazione del terminale di rigassificazione al Molo Polisettoriale. Il procedimento autorizzativo continua con questa fase di consultazione pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il percorso autorizzativo del progetto del terminale di rigassificazione previsto al Molo Polisettoriale del porto di Taranto. Nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale sono state pubblicate le osservazioni presentate dall’associazione Tracce, sottoscritte anche dall’associazione Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Il documento sviluppa una contestazione articolata dell’opera, proponendo un’impostazione che amplia i tradizionali criteri di valutazione ambientale. Accanto agli aspetti tecnico-impiantistici, l’associazione chiede infatti che vengano presi in considerazione anche... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Rigassificatore nel porto di Taranto, Tracce deposita le osservazioni al Ministero: “Valutare anche i costi ambientali e sociali”

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