CGIL, CISL e UIL di Taranto affermano che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio non ha inviato al Ministero il documento promesso durante il confronto del 30 giugno sul futuro del porto. Le organizzazioni sindacali segnalano la mancata adempienza agli accordi presi, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni di questa mancata consegna. La questione riguarda un impegno formale non rispettato dall'ente portuale.

Tarantini Time Quotidiano CGIL, CISL e UIL Taranto accusano l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di non aver rispettato gli impegni assunti durante il confronto del 30 giugno sul futuro del porto. Le tre organizzazioni sindacali denunciano di aver appreso soltanto dagli organi di stampa dell’invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una comunicazione che, secondo quanto concordato, avrebbe invece dovuto essere condivisa preventivamente con tutte le parti coinvolte. L’incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali insieme alle categorie portuali, si era svolto alla presenza del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Giovanni Gugliotti e del sindaco di Taranto Piero Bitetti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Porto di Taranto, CGIL, CISL e UIL: “Disattesi gli impegni sul documento da inviare al Ministero”

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