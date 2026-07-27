Jannik Sinner ha annunciato di non partecipare al Masters 1000 di Montréal. La decisione, comunicata dal team del tennista, riguarda il suo stato fisico e mentale. Rick Macci, allenatore e commentatore, ha dichiarato che solo lui e il team di Sinner sanno cosa sia meglio per lui. La rinuncia ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La motivazione ufficiale non è stata resa pubblica, e resta da vedere se il tennista tornerà in campo nei prossimi tornei.

La rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montréal ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Se da una parte non sono mancate le critiche nei confronti del numero uno del mondo per aver scelto di fermarsi, dall’altra c’è chi ha letto la decisione come una scelta di responsabilità, dettata dalla necessità di preservare energie fisiche e mentali in vista della parte più delicata della stagione. Tra le voci più autorevoli a schierarsi in sua difesa c’è quella di Rick Macci. Lo storico allenatore statunitense, che in passato ha contribuito alla crescita di campioni come Serena e Venus Williams, ha analizzato la situazione attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, sottolineando come la condizione di Sinner sia profondamente diversa rispetto a quella della maggior parte dei giocatori del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rick Macci difende Jannik Sinner: “Solo lui e il suo team sanno cosa è meglio per il suo fisico e la sua mente”

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