Carlos Alcaraz potrebbe tornare a giocare presto, con voci che indicano una possibile partecipazione al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati. Dopo l’infortunio al polso subito a Barcellona, il suo rientro sembra imminente. Rick Macci ha detto che il polso di Alcaraz rimane sotto stress e che non cambierà il suo stile di gioco. La sua ripresa si avvicina, ma il giocatore continuerà a mantenere il suo modo di giocare.

Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, fermo ai box dopo l’infortunio al polso patito nel torneo di Barcellona, diventa sempre più vicino: sono sempre più insistenti le voci su una possibile partecipazione dello spagnolo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati. Le domande sulla condizione di forma del giocatore iberico sono certamente numerose. Una delle più frequenti riguarda sicuramente l’evoluzione del recupero della parte infortunata, uno dei problemi di difficile guarigione per un tennista. Rick Macci, ex allenatore delle sorelle Williams, ha tessuto, in un’intervista a Tennis365, le lodi del giocatore spagnolo e si è sbilanciato sul fatto che il suo stile di gioco, improntato su continue variazioni che sollecitano la parte interessata, non cambierà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rick Macci sicuro: “Polso di Alcaraz sempre sotto stress: non cambierà il suo modo di giocare”

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