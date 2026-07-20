Rick Macci | Alcaraz non cambierà il suo stile di gioco quando tornerà a giocare

Carlos Alcaraz, fermo da un infortunio al polso subito durante il torneo di Barcellona, si prepara a tornare in campo. Le voci indicano che potrebbe partecipare al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati. Rick Macci ha dichiarato che lo spagnolo non cambierà il suo stile di gioco una volta rientrato. La data del suo ritorno ufficiale non è ancora stata annunciata.

Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, fermo ai box dopo l’infortunio al polso patito nel torneo di Barcellona, diventa sempre più vicino: sono sempre più insistenti le voci su una possibile partecipazione dello spagnolo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati. Le domande sulla condizione di forma del giocatore iberico sono certamente numerose. Una delle più frequenti riguarda sicuramente l’evoluzione del recupero della parte infortunata, uno dei problemi di difficile guarigione per un tennista. Rick Macci, ex allenatore delle sorelle Williams, ha tessuto, in un’intervista a Tennis365, le lodi del giocatore spagnolo e si è sbilanciato sul fatto che il suo stile di gioco, improntato su continue variazioni che sollecitano la parte interessata, non cambierà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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