Ricci potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Sotto la guida di Allegri, il giocatore ha totalizzato 31 presenze in campionato, ma solo 11 da titolare. Il tecnico ha spesso scelto Fofana come partner di Modric e Rabiot, limitando così il suo spazio in campo. Questa situazione alimenta le voci di un possibile trasferimento del centrocampista.

Sotto la gestione Allegri, Ricci aveva già faticato a trovare continuità: 31 presenze complessive in campionato ma solamente 11 da titolare, con il tecnico che gli aveva spesso preferito Fofana al fianco degli intoccabili Modric e Rabiot. Anche nel finale di stagione, quando il croato è rimasto ai box per qualche partita, per lui sono arrivati solamente spezzoni di partita: appena due presenze dal 1' nelle ultime sette giornate di campionato, con Jashari che lo ha superato nelle gerarchie. Con il cambio di guida tecnica, lo scenario non sembra poter cambiare in meglio. L'italiano è partito titolare contro il Celtic ma un suo errore in disimpegno ha causato il gol del momentaneo 2-0 per gli scozzesi: non il migliore degli inizi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci, futuro lontano da Milanello? Ecco perché può partire

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