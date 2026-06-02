Chukwueze e un futuro lontano dal Milan? Non corriamo | ecco perché può cambiare tutto

Da pianetamilan.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Samuel Chukwueze è tornato al Milan dopo il prestito al Fulham. I londinesi chiedono uno sconto sul riscatto, ma il club italiano potrebbe decidere di confermarlo in rosa. La trattativa sul costo del riscat è ancora in corso. La decisione definitiva sulla permanenza del giocatore sarà presa nelle prossime settimane. Al momento, nessuna certezza sulla sua permanenza o partenza.

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Tra i giocatori che hanno passato la stagione lontano dal Milan c'è anche Samuel Chukwueze: l'esterno nigeriano era stato prestato negli ultimi giorni del mercato estivo al Fulham. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 24 milioni di euro. Dopo voci contrastanti sul suo futuro, l'ex Villarreal sembra destinato a tornare a Milanello, almeno per la prima parte del raduno. Sì, perché il Fulham vorrebbe trattare con il Milan per avere un prezzo più basso per riscattare Chukwueze. D'altra parte, i rossoneri potrebbero decidere di tenere il giocatore per due ragioni principali: la prima è che il suo valore può crescere giocando bene durante le amichevoli prestagionali dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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