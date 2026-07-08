Il Milan ha richiesto informazioni su un giocatore di nome Atta, mentre si fa il nome di Ricci come possibile partente. La società ha già speso oltre 100 milioni di euro in due settimane, portando in squadra Ramos e Gila. Tuttavia, non ci sarebbero ancora intenzioni di fermarsi, e altri acquisti potrebbero essere in programma. La situazione sul mercato rossonero resta in evoluzione.

Il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato, chiudendo in due settimane gli arrivi di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Ma i colpi in entrata dei rossoneri potrebbe non essere finiti qui, anzi. Aggiornamenti sul mercato del Diavolo arrivano dal giornalista Nicolò Schira da X: "Como e altri due club di Serie A (Juventus e Milan oggi) hanno chiesto informazioni su Arthur Atta. L'Udinese voleva 40 milioni di euro per vendere il centrocampista, ma non hanno ancora ricevuto offerte ufficiali. Quindi il prezzo potrebbe essere più basso". Occhio anche al futuro di Ricci. Ecco i dettagli dal giornalista Gianluigi Longari: "Samuele Ricci è potenzialmente in uscita dal Milan e dai piani di Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, chieste informazioni per Atta. E occhio al futuro di Ricci: può partire

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