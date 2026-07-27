Rfi Firenze | completato nella notte il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino
Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato con successo il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” nel nodo ferroviario di Firenze. L’operazione ha riguardato la posa della struttura, che permette il passaggio di veicoli sopra le linee ferroviarie. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni, che sono durate diverse ore. La nuova struttura sarà utilizzata per migliorare la mobilità nella zona.
Arezzo, 27 luglio 2026 – Si è conclusa con successo nella notte tra il 26 e il 27 luglio l’operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino ”, nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il varo si è svolto alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Lavori RFI Ponte al Pino Firenze, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia
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