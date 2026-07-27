Rfi Firenze | completato nella notte il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino

Notizia in breve

Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è stato completato con successo il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” nel nodo ferroviario di Firenze. L’operazione ha riguardato la posa della struttura, che permette il passaggio di veicoli sopra le linee ferroviarie. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni, che sono durate diverse ore. La nuova struttura sarà utilizzata per migliorare la mobilità nella zona.