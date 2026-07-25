Rfi Firenze | partono domani sera alle 23 i lavori per il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino

Domani sera alle 23 inizieranno i lavori per il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” nel nodo ferroviario di Firenze. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, rappresenta la fase finale di un progetto di sostituzione del precedente cavalcaferrovia. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi, senza indicazioni precise sulla durata complessiva. Durante le operazioni saranno adottate misure di sicurezza e limitazioni al traffico stradale.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del c avalcaferrovia stradale "Ponte al Pino", nel nodo ferroviario di Firenze. Dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio sarà effettuato il varo del nuovo impalcato, una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano, che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella. Dopo la rimozione del precedente impalcato, completata nella prima finestra di lavori, il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, sarà posato in un'unica soluzione mediante una gru da 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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