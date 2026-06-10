Firenze RFI sostituisce il cavalcaferrovia Ponte al Pino | come cambierà la circolazione ferroviaria a luglio

A luglio, la circolazione ferroviaria a Firenze subirà modifiche a causa dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, effettuati da Rete Ferroviaria Italiana. L’intervento riguarda la linea ferroviaria e prevede cambiamenti nelle modalità di transito. La sostituzione del cavalcaferrovia è considerata un’opera strategica per la mobilità urbana della città. I dettagli specifici sulle nuove modalità di circolazione non sono stati ancora comunicati.

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, un’opera strategica per la mobilità urbana di Firenze. L’intervento prevede due periodi di sospensione della circolazione ferroviaria, indispensabili per eseguire prima la demolizione dell’attuale impalcato e successivamente il posizionamento della nuova struttura. La prima fase dei lavori, riporta Rfi, si svolgerà dalle 23:00 di domenica 5 luglio alle 4:00 di venerdì 10 luglio, mentre la seconda è programmata dalle 23:00 di domenica 26 luglio alle 11:00 di giovedì 30 luglio. In entrambe le finestre sarà interrotta la circolazione sulle linee Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti ferroviari nazionali che transitano attraverso il nodo fiorentino. 🔗 Leggi su Open.online

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Treni, Bus, Traghetti News - Chisura di Ponte al Pino e circolazione treni sospesa. I dettagli

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