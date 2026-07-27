Reclutamento docenti il CNDDU | Basta misure emergenziali servono concorsi regolari e valorizzazione del servizio

Il CNDDU ha commentato il dibattito in corso alla VII Commissione del Senato riguardo al disegno di legge sul reclutamento dei docenti. Secondo l’associazione, è necessario abbandonare le misure emergenziali e puntare su concorsi ordinari e sulla valorizzazione del servizio già prestato. La discussione si concentra sulla richiesta di procedure più stabili e trasparenti per l’assunzione degli insegnanti.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segue con attenzione l’esame, presso la VII Commissione del Senato, del disegno di legge n. 545 sulla formazione iniziale e sul reclutamento dei docenti. Dopo anni di riforme e procedure straordinarie, è necessario costruire un sistema stabile e organico, capace di superare il precariato strutturale e garantire continuità didattica agli studenti. Il confronto non può ridursi alla contrapposizione tra graduatorie e concorsi, ma deve concentrarsi sulla programmazione del fabbisogno e sulla regolarità delle assunzioni. Il servizio maturato dai docenti precari rappresenta un patrimonio professionale da valorizzare, nel rispetto del principio costituzionale del concorso pubblico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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