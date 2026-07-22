Reclutamento e mobilità docenti | l' appello del CNDDU

Un insegnante ha presentato un ricorso contro un provvedimento di mobilità, chiedendo di essere trasferito in una scuola diversa. La richiesta riguarda un docente di matematica che, dopo aver partecipato alle procedure di reclutamento, non è stato assegnato alla sede desiderata. La decisione ha suscitato una serie di proteste tra i colleghi, che chiedono maggiore trasparenza nelle scelte di assegnazione. La questione si inserisce nel dibattito in corso sulla regolamentazione del reclutamento e della mobilità tra docenti.

Il tema del reclutamento e mobilità docenti torna al centro del dibattito scolastico. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala forti squilibri nelle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 20262027, con effetti evidenti sulla classe di concorso A046 dedicata alle discipline giuridiche ed economiche. Il nodo, secondo l'associazione, non riguarda la legittimità delle procedure, ma la loro coerenza complessiva.Reclutamento e mobilità docenti: due sistemi che non dialoganoLe assunzioni a tempo indeterminato seguono un percorso preciso. Poggiano sul D.Lgs. 2971994, sul D.Lgs. 1652001, sulla Legge 1072015 e sui decreti ministeriali emanati ogni anno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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