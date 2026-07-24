Reclutamento docenti AFAM 2026 2027 le indicazioni del Ministero Scadenze per concorsi mobilità e i paletti sulle lezioni private

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha diffuso la nota operativa numero 7553 riguardante il reclutamento di docenti e ricercatori nelle istituzioni AFAM per l’anno accademico 20262027. La comunicazione dettaglia le scadenze per i concorsi, le procedure di mobilità e le restrizioni sulle lezioni private. Sono indicati i tempi da rispettare e le regole da seguire per le assunzioni e le attività extracurriculari dei docenti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la nota operativa numero 7553 contenente le direttive per l'assunzione del personale docente e ricercatore nelle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) per l'anno accademico 20262027. Il documento definisce i criteri per i contratti a tempo indeterminato, fissa il calendario delle procedure di mobilità e interviene con divieti precisi su parentele e incarichi privati. L'articolo Reclutamento docenti AFAM 20262027, le indicazioni del Ministero. Scadenze per concorsi, mobilità e i paletti sulle lezioni private . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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