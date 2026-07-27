Re Carlo III ha inviato un secondo invito a Harry per visitare Buckingham Palace durante il suo prossimo viaggio a Londra. L’obiettivo è riprendere i rapporti tra padre e figlio. Solo William, invece, ha deciso di non partecipare o di non accettare l’invito. Non sono stati resi noti dettagli sulla data o sulle modalità del soggiorno.

Se due indizi fanno una prova, la netta volontà di re Carlo III di ricucire i rapporti con il figlio Harry è dimostrata dall’invio di un secondo invito affinché il principe decida di soggiornare a Buckingham Palace, nel suo prossimo viaggio a Londra. Il duca del Sussex è atteso in Inghilterra in settembre, quando si terrà l’appuntamento annuale con la sua associazione benefica Well Child e di nuovo, il ministero dell’Interno potrebbe decidere di non garantirgli la scorta per la quale si batte, invano, da quando ha smesso di far parte della famiglia reale “con ruoli attivi per la corona”. Nel suo recente viaggio, che lo ha visto spostarsi tra Londra e Birmingham, con una tappa ad Highgrove, Harry si è visto negare la sicurezza pagata dallo Stato e ha dovuto provvedere di tasca propria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo è disposto a tutto pur di ricucire i rapporti con Harry, l’ha invitato un’altra volta a Buckingham Palace a settembre. Solo William continua a non volerlo”: i retroscena

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