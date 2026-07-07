Re Carlo III e il principe Harry si sono incontrati a Londra, ma il colloquio si è concluso con tensioni. Harry si è recato a Buckingham Palace, dove l’incontro si è scontrato con divergenze e malumori. Non sono stati resi noti dettagli specifici, ma fonti vicine alla famiglia reale riferiscono che l’evento si è concluso in modo negativo. La visita del principe si è verificata in un momento di particolare attenzione pubblica sulla relazione tra i due.

Dietro l’ennesima distanza tra re Carlo III e il principe Harry si nasconde una vicenda ben più complessa di un semplice rapporto difficile tra padre e figlio. Nelle ultime ore, infatti, da Buckingham Palace è arrivata una ricostruzione ufficiale dei fatti per mettere ordine a una serie di indiscrezioni che avevano alimentato dubbi e polemiche. Una precisazione che rivela come la questione sia stata gestita seguendo rigidi criteri istituzionali e non soltanto personali. >> Davide Bonolis, la vacanza comincia malissimo: lo vedono così e parte il massacro L’arrivo del duca del Sussex Harry a Londra ha immediatamente acceso l’attenzione dei media internazionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Re Carlo e Harry, il figlio va a Londra ma a Buckingham Palace finisce malissimo: i retroscena

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Windsor: Harry a Londra da solo: Meghan e i figli restano negli USA - Unomattina 07/07/2026

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Temi più discussi: Salta l'invito a Harry a Buckingham Palace, torna il gelo in casa Windsor; Uk, salta l'invito al principe Harry a Buckingham Palace: Risposta tardiva del duca; Harry sarà presto a Londra, l'ipotesi sulla presenza dei figli e l'incontro con Re Carlo; La visita a Londra, Harry non starà a Buckingham Palace. Avrebbe risposto tardi all'invito.

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