Buckingham Palace ha inviato ai giornali una versione ufficiale per spiegare perché Harry non si è presentato a Buckingham Palace. La comunicazione riguarda un motivo specifico legato a un evento o circostanza particolare, senza ulteriori dettagli forniti. La decisione di diffondere questa versione si inserisce in un contesto di gestione delle informazioni ufficiali da parte della famiglia reale. Non sono stati forniti altri dettagli sul contenuto esatto della comunicazione o sulle motivazioni dietro questa scelta.

Non è solo una questione di famiglia e non lo è mai stata. Da Buckingham Palace sono stati costretti a fare recapitare ai giornali la versione ufficiale dei fatti per cercare di chiarire il pasticcio comunicativo avvenuto tra re Carlo III, che aveva offerto al figlio Harry ospitalità e la tardiva risposta di quest’ultimo che ha portato la corona a ritirare l’offerta in extremis. Il duca del Sussex è arrivato a Londra lunedì sera e diversamente da quanto sperato da molti, è arrivato solo, ma soprattutto non si è diretto Buckingham Palace per la notte, perchè la risposta del suo staff all’invito del re è arrivata fuori tempo massimo, impedendo alla corte di approntare la residenza secondo i criteri di organizzazione e sicurezza necessari ad accogliere ospiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco la vera ragione per cui Harry non è andato a Buckingham Palace”: il retroscena sul pasticcio comunicativo avvenuto tra re Carlo III

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