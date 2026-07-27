Nel primo trimestre del 2026, il costo medio delle polizze Rc auto si è attestato a 423 euro, segnando un aumento superiore ai tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, rispetto ai trimestri precedenti, si registra una diminuzione, indicando un rallentamento dei rincari dopo i picchi registrati nel 2023 e nel 2024. Gli aumenti più consistenti si sono verificati nelle città di Roma, Milano e Vercelli.

Nel primo trimestre 2026 il prezzo medio della polizza Rc auto si è attestato a 423 euro: un valore ancora superiore di oltre tre punti percentuali rispetto a un anno prima, ma in flessione rispetto ai trimestri precedenti, a conferma di una fase di raffreddamento dopo i forti rincari del 2023-2024. Secondo l’ultima indagine Iper dell’Ivass, il rialzo su base annua è del 3,2% in termini nominali (1,5% al netto dell’inflazione), contro il +7,2% del primo trimestre 2024 e il +4,1% del 2025. A livello territoriale il quadro resta disomogeneo. Metà delle province supera i 395 euro di premio medio e un quarto oltrepassa i 427 euro. Gli aumenti... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilsole24ore.com - Rc auto, prezzo medio a 423 euro: gli aumenti maggiori a Roma, Milano e Vercelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

RC Auto, stangata per gli automobilisti casertani: premio medio da 765 euro l'annoGli automobilisti del Casertano si sono visti aumentare i costi delle assicurazioni auto, con un premio medio annuale di 765 euro.

RC Auto Taranto, assicurazioni sempre più care: premio medio oltre i 588 euroIl premio medio per l’assicurazione RC auto a Taranto supera i 588 euro, secondo l’ultimo Osservatorio assicurativo di Segugio.

Temi più discussi: RC Auto 2026, prezzi ancora in rialzo: nel primo trimestre +3,2%; RCA, il prezzo medio sale: la classifica delle regioni e province più care; Polizze auto, in Calabria a giugno prezzo medio 524 euro, +0,4% sul 2025; Salari fermi, case carissime: Roma e Milano arrancano tra le città globali. Il report Deutsche Bank.

Rc auto, premio medio a 423 euro: i rincari rallentano, ma le due ruote acceleranoNel primo trimestre 2026 il costo delle polizze per le autovetture è aumentato del 3,2% su base annua. Più marcati i rialzi per motocicli e ciclomotori, rispettivamente del 7,8% e del 7,1%. Roma, Mila ... insurzine.com

Rc auto, prezzo medio sale a 432 euro nel quarto trimestre 2025. Premio medio più alto in Toscana, Lazio e CampaniaNel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia rc auto si attesta a 432 euro, in aumento su base annua del 3,5% in termini nominali e del 2,3% in termini reali. Lo rende noto l'Ivass ... ilmattino.it