RC Auto stangata per gli automobilisti casertani | premio medio da 765 euro l' anno

Gli automobilisti del Casertano si sono visti aumentare i costi delle assicurazioni auto, con un premio medio annuale di 765 euro. La spesa per il mantenimento di un veicolo si fa sentire sempre di più sulle finanze delle famiglie della zona. I costi sono aumentati rispetto agli anni precedenti, rendendo più oneroso possedere e assicurare un'auto nella provincia.

Possedere e mantenere un'automobile continua a rappresentare una voce di spesa sempre più pesante per le famiglie del Casertano. A incidere non sono soltanto carburanti, manutenzione e tasse, ma anche il costo delle assicurazioni, che nella provincia di Caserta resta tra i più elevati dell'intera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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