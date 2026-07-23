Tarantini Time Quotidiano RC Auto Taranto, sempre più care. Assicurare un’auto a Taranto costa sempre di più. Secondo l’ultimo Osservatorio assicurativo di Segugio.it, nel mese di giugno 2026 il premio medio per una polizza RC Auto nella provincia ionica ha raggiunto i 588,34 euro, facendo registrare un incremento del 6,09% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato colloca Taranto al di sopra sia della media regionale sia di quella nazionale. In Puglia il costo medio di una polizza RC Auto è pari a 558,33 euro, mentre in Italia si attesta a 490,66 euro. Per gli automobilisti tarantini ciò significa sostenere una spesa media di quasi 98 euro superiore rispetto al dato nazionale, confermando un trend di crescita che continua a pesare sui bilanci delle famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Tarantinitime.it - RC Auto Taranto, assicurazioni sempre più care: premio medio oltre i 588 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

RC Auto, stangata per gli automobilisti casertani: premio medio da 765 euro l'annoGli automobilisti del Casertano si sono visti aumentare i costi delle assicurazioni auto, con un premio medio annuale di 765 euro.

Auto sempre più anziane e Rc auto più cara del 25%: nel territorio l'età media sale a 12 anni e 7 mesiL’età media delle auto in Emilia-Romagna ha raggiunto 12 anni e 7 mesi, con un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente.