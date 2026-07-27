Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver compiuto una rapina in un supermercato di Frosinone il 13 luglio. Dopo aver sottratto merce, si è dato alla fuga in autostrada, ma è stato fermato a Caserta grazie all’intervento congiunto della Polizia Stradale e della Squadra Mobile. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’indagine coordinata dalle forze dell’ordine.

È scattato un arresto a seguito di una rapina avvenuta il 13 luglio scorso in un supermercato di Frosinone. Un 42enne residente in Campania è stato individuato e fermato dopo una fuga in autostrada, grazie all’intervento coordinato della Polizia Stradale e della Squadra Mobile della Questura. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale di Frosinone. L’arresto dopo la rapina al supermercato Il 13 luglio, un 42enne residente in Campania si è reso responsabile di una rapina ai danni di un supermercato situato nella parte bassa del capoluogo. Dopo aver commesso il reato, l’uomo si è dato alla fuga, imboccando l’autostrada in direzione di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rapina in un supermercato di Frosinone e fuga in autostrada terminata a Caserta, 42enne arrestato

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